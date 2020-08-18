Ракета Falcon 9 18 серпня виведе на орбіту партію з 58 міні-супутників. Їх використовуватимуть для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Запуск планується о 10.31 за часом Східного узбережжя США з космодрому NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Це буде вже одинадцяте виведення на орбіту групи інтернет-супутників Starlink починаючи з травня минулого року.

Також на борту є три 100-кілограмових супутника зондування Землі SkySat від компанії Planet Lab.

Читайте: Як відбувся перший приватний політ у космос і коли почнуть возити туристів на МКС

SpaceX відправила перших астронавтів Приватна компанія SpaceX у співпраці з NASA вперше в історії США транспортувала астронавтів до МКС. 31 травня капсула Crew Dragon компанії SpaceX успішно пристикувалася до Міжнародної космічної станції. У липні космічний човен успішно повернувся на Землю.

Джерело: SpaceX