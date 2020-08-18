Ракета Falcon 9 18 серпня виведе на орбіту партію з 58 міні-супутників. Їх використовуватимуть для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.
Запуск планується о 10.31 за часом Східного узбережжя США з космодрому NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида.
Це буде вже одинадцяте виведення на орбіту групи інтернет-супутників Starlink починаючи з травня минулого року.
Також на борту є три 100-кілограмових супутника зондування Землі SkySat від компанії Planet Lab.
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SpaceX відправила перших астронавтів
Приватна компанія SpaceX у співпраці з NASA вперше в історії США транспортувала астронавтів до МКС.
31 травня капсула Crew Dragon компанії SpaceX успішно пристикувалася до Міжнародної космічної станції.
У липні космічний човен успішно повернувся на Землю.
Джерело: SpaceX
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