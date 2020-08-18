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Факти / Lifestyle / Космос

SpaceX відправляє чергову партію супутників Starlink – коли запланований старт

Ракета Falcon 9 18 серпня виведе на орбіту партію з 58 міні-супутників. Їх використовуватимуть для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Запуск планується о 10.31 за часом Східного узбережжя США з космодрому NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Це буде вже одинадцяте виведення на орбіту групи інтернет-супутників Starlink починаючи з травня минулого року.

Також на борту є три 100-кілограмових супутника зондування Землі SkySat від компанії Planet Lab.

Читайте: Як відбувся перший приватний політ у космос і коли почнуть возити туристів на МКС

SpaceX відправила перших астронавтів

Приватна компанія SpaceX у співпраці з NASA вперше в історії США транспортувала астронавтів до МКС.

31 травня капсула Crew Dragon компанії SpaceX успішно пристикувалася до Міжнародної космічної станції.

У липні космічний човен успішно повернувся на Землю.

Джерело: SpaceX

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