Російська компанія випробувала лазери для показу реклами з космосу

Російська компанія Avant Space під час тестів запустила в стратосферу лазери, які в майбутньому будуть встановлені на супутники, щоб транслювати рекламу з космосу.

Для того, щоб перевірити рівень потужності джерела світла в умовах, наближених до космічних, лазери запустили на висоту близько 30 км.

Лазери не стануть перешкодою для астрономів, які спостерігають за зірками, запевняють в Avant Space.

За словами розробників, лазери на супутниках працюватимуть таким чином, щоб їхнє світло вмикалося лише під час прольоту над мегаполісами і не виходило за межі міст.

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Ізраїль і США перехопили ракети в космосі

У червні 2019 року США та Ізраїль випробували спільно розроблену систему протиракетної оборони Arrow 3.

Система змогла тричі перехопити ракету за межами атмосфери.