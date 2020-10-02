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Факти / Lifestyle / Космос

Нелегка справа в умовах невагомості: NASA показало космічний туалет за $23 млн

Космічне агентство NASA вперше за десятиліття представило новий космічний горщик – титановий туалет вартістю $23 млн.

Старі туалети більше орієнтовані на чоловіків. Щоб жінкам було зручніше ними користуватися, NASA нахилило сидіння на новому унітазі та зробило його вищим. Новий варіант підняли на висоту 71 см.

Нелегка справа в умовах гравітації: NASA показало космічний туалет за $23 млн

Жителі Міжнародної космічної станції випробуватимуть його протягом декількох місяців.

Як і в попередніх космічних туалетах, відходи видаляються не водою і гравітацією, а всмоктуванням повітря.

Сеча, зібрана в новому туалеті, направлятиметься в давню систему рециркуляції NASA для виробництва води для пиття і приготування їжі.

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NASA висадить астронавтів на Місяць у 2024

У NASA оприлюднили план польотів на Місяць, згідно з яким перший безпілотний політ американського космічного корабля Orion відбудеться вже в 2021 році.

Водночас висадження людей на Місяці планується в 2024 році в рамках місії Artemis-3. Чоловік і жінка проведуть на поверхні природного супутника сім днів.

Фото: скріншот

Джерело: The Telegraph

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