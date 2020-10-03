Ракета Antares, над якого вже декілька років спільно працюють американські та українські космічні підприємства, вночі 3 жовтня стартувала з космодрому Уоллопс Айленд в штаті Вірджинія (США).

За її допомогою модуль Cygnus доставить до Міжнародної космічної станції (МКС) близько 3,6 тонн вантажу.

На запуск запросили посла України у США Володимира Єльченка.

У посольстві розповіли, що ще у квітні до США доправили команду фахівців з України, без яких запуск ракети за графіком був би неможливий.

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– Адже головна конструкція першої ступені, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро Південне та виготовляється на Південному машинобудівному заводі імені Макарова у співпраці з низкою українських компаній, – йдеться у повідомленні.

Випробування українсько-американської ракети Alpha