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Факти / Lifestyle / Космос

На МКС стартувала ракета Antares, частково виготовлена в Україні

Ракета Antares, над якого вже декілька років спільно працюють американські та українські космічні підприємства, вночі 3 жовтня стартувала з космодрому Уоллопс Айленд в штаті Вірджинія (США).

За її допомогою модуль Cygnus доставить до Міжнародної космічної станції (МКС)  близько 3,6 тонн вантажу.

На запуск запросили посла України у США Володимира Єльченка.

У посольстві розповіли, що ще у квітні до США доправили команду фахівців з України, без яких запуск ракети за графіком був би неможливий.

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– Адже головна конструкція першої ступені, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро Південне та виготовляється на Південному машинобудівному заводі імені Макарова у співпраці з низкою українських компаній, – йдеться у повідомленні.

 

Україна підтверджує свій статус надійного партнера США у галузі дослідження космосу.

Сьогодні доказом цьому став…

Опубликовано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Пятница, 2 октября 2020 г.

Випробування українсько-американської ракети Alpha

21 вересня в США успішно пройшли передпольотний випробування першої українсько-американської ракети Alpha.

Усі чотири двигуни Reaver першого ступеня пропрацювали 35 секунд, створюючи неймовірний тиск на вогнетривкі дефлектори стенду.

Також під час випробувань вони пройшли перевірку вектора тяги, потужності та стабільності роботи.

Фото: Посольство України в США

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