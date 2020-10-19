Відомий астроном Деграс Тайсон повідомив, що Землі загрожує зіткнення з астероїдом перед виборами в США.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr. It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election. It’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) October 18, 2020

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– Астероїд розміром з холодильник летить до нас зі швидкістю більше як 40 000 км/год., – написав астроном.

Розмір астероїду невеликий, тому якщо в його траєкторії буде Земля, то він не завдасть жодної шкоди.

За оцінками NASA шанс, що Земля з ним зіштовхнеться дуже малий – 0,41%.

NASA планує зібрати зразки ґрунту астероїда Бенну

Космічний корабель NASA OSIRIS-Rеx цього тижня спробує зібрати зразки ґрунту на астероїді Бенну. Якщо спроба виявиться невдалою, корабель повторить збір матеріалу.

Ґрунт з астероїда на Землі планують отримати у 2023 році.