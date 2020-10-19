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Факти / Lifestyle / Космос

Астероїд 2018VP1 летить до Землі: чи є небезпека

Відомий астроном Деграс Тайсон повідомив, що Землі загрожує зіткнення з астероїдом перед виборами в США.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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– Астероїд розміром з холодильник летить до нас зі швидкістю більше як 40 000 км/год., – написав астроном.

Розмір астероїду невеликий, тому якщо в його траєкторії буде Земля, то він не завдасть жодної шкоди.

За оцінками NASA шанс, що Земля з ним зіштовхнеться дуже малий – 0,41%.

NASA планує зібрати зразки ґрунту астероїда Бенну

Космічний корабель NASA OSIRIS-Rеx цього тижня спробує зібрати зразки ґрунту на астероїді Бенну. Якщо спроба виявиться невдалою, корабель повторить збір матеріалу.

Ґрунт з астероїда на Землі планують отримати у 2023 році.

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