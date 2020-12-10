Вночі, 21 грудня, дві найбільші планети Сонячної системи Юпітер і Сатурн зблизяться на мінімальну відстань одна до одної вперше за 800 років.

Вчені називають це явище великим з’єднанням, адже з точки зору спостерігача планети сходяться і починають яскраво світити як єдине ціле. Планети зблизяться на відстань 1/5 діаметра Місяця.

Явище можна буде побачити з будь-якої точки Землі, якщо дозволить погода. Найкраще буде видно жителям екваторіальних широт. Сатурн і Юпітер з’являться в західній частині неба приблизно через годину після заходу сонця.

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За допомогою орбітальних рухів вони наближаються до з’єднання кожні 19,6 року. Наступні з’єднання очікують 5 листопада 2040 року та 10 квітня 2060 року, проте вони не будуть такими близькими.

21 грудня також відбудеться сонцестояння, перший день астрономічного літа у Південній півкулі та зими – в Північній.

Магнітна буря 10-11 грудня

10 грудня в Україні пройдуть відносно сильні магнітні бурі. Вони можуть негативно відбитися на самопочутті.

Коливання 11 грудня вже будуть слабшими.

Джерело: EarthSkу