Перший китайський марсохід Чжужун зійшов з посадочної платформи на поверхню Червоної планети.

Китай висадив космічний корабель з марсоходом на Марсі 15 травня. Таким способом Китай став другою країною після США, яка почала дослідження цієї планети.

Перед початком досліджень марсохід декілька днів проводив діагностику. 90 днів ровер досліджуватиме поверхню планети для пошуку доказів давнього життя.

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США також проводять дослідження на Марсі з ровером Perseverance. Американське аерокосмічне агентство NASA очікує, що ровер збере свій перший зразок давнього життя влітку і повернеться на Землю вже у 2031 році.

Китай має амбітні космічні плани, серед них запуск орбітальної станції з екіпажем та висадка людини на Місяць.

Посадка китайського корабля на Марсі

Минулого тижня китайський космічний корабель приземлився на поверхню Марса. На борту корабля не було екіпажу.

Сам апарат запустили з космодрому в липні 2020 року. Ровер був над Червоною планетою в космосі понад два місяці. Весь цей час фахівці досліджували місця для вдалої посадки корабля.

Основна місія китайського марсохода – вивчення та дослідження грунту й атмосфери Марса, а також пошуки ознак будь-якого давнього життя на планеті.