Команда американського аерокосмічного агентства NASA виявила, що на Марсі присутні органічні або вуглеводневмісні солі, які можуть бути наслідком ознаки давнього життя на Червоній планеті.

Ці солі – хімічні залишки органічних сполук. Солі на Марсі могли утворитися унаслідок геологічних процесів або бути залишками давнього мікробного життя.

Марсохід Curiosity збирає марсіанський грунт та каміння, що можуть містити крихітні шматочки органічних сполук, а потім інші інструменти визначають їхню хімічну структуру.

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Мета команди NASA – дослідити молекули, що залишилися на Червоній планеті, та більше дізнатися про поверхню, навколишнє середовище та потенційну біологію на Марсі.

Вода на Марсі

Ровер Curiosity знайшов докази того, що на поверхні Марса є вода. На схилах гори Шарп виявили найбільші відкладення глини.

Одна з головних завдань марсохода Curiosity – провести аналіз компонентів ґрунту Червоної планети. Таким чином команда NASA виявила глинисті мінерали, що підтверджує теорію про те, що раніше на Марсі була вода.

Джерело: NASA