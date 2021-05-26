Компанія Ілона Маска SpaceX 26 травня запустить ще одну партію з 60 інтернет-супутників Starlink.

Це вже четвертий запуск ракети носія Falcon 9 з мінісупутниками на борту за місяць та 29 партія інтернет-супутників з початку реалізації проекту Starlink.

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Запуск планується здійснити о 14.59 за часом східного узбережжя США або о 21:59 за Києвом.

Стартуватиме ракета, як і зазвичай із узбережжя Флориди, а усі охочі зможуть спостерігати за цим у прямій трансляції.

Наразі орбітальне угруповання Starlink містить вже 1 675 супутників, а в подальшому ця кількість має збільшитись до 12 тис., а згодом і до 30 тис.

Супутник за Dogecoin

Наступного року SpaceX запустить на Місяць космічний апарат, повністю оплачений криптовалютою Dogecoin.

Супутник належить канадській компанії Geometric Energy Corporation, яка поки що не розголошує суму контракту.

Ілон Маск відреагував на подію у своєму Twitter та назвав це першим мемом у космосі.

Джерело: Spaceflight Now

Фото: Spaceflight Now