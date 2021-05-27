Вже понад 1,7 супутників: SpaceX вивела на орбіту нову групу Starlink

Космічна компанія-розробник SpaceX відправила ракетою-носієм Falcon 9 на навколоземну орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутників.

Загалом це вже 29-та партія міні-супутників із травня 2019 року в рамках проекту Starlink.

Наразі орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 1 735 космічних апаратів. Попередні запуски супутників були 4, 9 та 16 травня.

Четвертий запуск здійснили 26 травня о 21.59 за київським часом із 40-го стартового комплексу на космодромі, розташованого на мисі Канаверал (штат Флорида).

Приблизно вже через 1 годину 4 хвилини після старту ракети супутники вивели на орбіту.

Водночас перший багаторазовий ступінь ракети-носія SpaceX, який використовувався для запуску вдруге, через 8 хвилин 34 секунди після відправлення здійснив керовану вертикальну посадку на автоматичну плавучу платформу Just Read the Instructions. Вона розташована в Атлантиці приблизно за 600 км від космодрому на мисі Канаверал.

Окрім того, SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів цього типу (а надалі – з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі доступом до інтернету в будь-якому куточку планети.

Напередодні космічна компанія повідомила, що в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям територію Північної Америки, а до кінця 2021 року – буде охоплена майже вся планета.

Загальна сума інвестицій в реалізацію проекту оцінюється в $10 млрд.

На початку травня SpaceX запустила на орбіту Falcon 9 із 60 супутниками компанії Starlink.

Старт був також із космодрому на мисі Канаверал. Він відбувся о 12.34 за часом східного узбережжя США, а точніше о 19.34 за київським часом.

Джерело: SpaceX

Фото: SpaceX