Гелікоптер NASA Ingenuity здійснив шостий політ на Марсі з деякими проблемами

Вертоліт NASA Ingenuity Mars Helicopter здійснив шостий політ на Червоній планеті. Однак під час польоту сталися невеликі збої.

Так, американський безпілотник повинен був піднятися на висоту 10 м, після чого пролетіти ще 150 м на південний захід зі швидкістю 4 м/с.

Далі вертоліт NASA мав переміститися на 15 м на південь, знімаючи місцевість, а тоді пролетіти ще на 50 м на північний схід і здійснити посадку.

За даними NASA, перші 150 м Ingenuity подолав без проблем.

Однак потім гелікоптер почав розгойдуватися і періодично то втрачати, то набирати швидкість до кінця польоту.

Окрім того, перед посадкою бортові датчики зафіксували похибку запланованих показників на понад 20 градусів.

Як з’ясували у компанії, приблизно на 54-й секунді польоту в програмі бортового комп’ютера Ingenuity стався збій.

Внаслідок цього таймер на фотокамері почав показувати неправильний час, що і вплинуло на систему навігації вертольота.

Та все ж шостий політ гелікоптера на Марсі в NASA вважають успішним.

На початку травня Ingenuity Mars Helicopter здійснив успішний п’ятий політ на Червоній планеті. Це був перший політ на нове місце посадки на Марсі.

Політ зафіксувала одна з навігаційних камер на борту марсохода Perseverance американського аерокосмічного агентства NASA.