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Факти / Lifestyle / Космос
Абрамова Юлія |

Маск показав фото космічного корабля Starship SN16, що готують до запуску

Илон Маск

Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск показав фотографію нового космічного корабля Starship SN16, який може бути запущений найближчим часом.

На початку травня прототип корабля Starship SN15 успішно завершив випробувальний політ. Він здійснив посадку в Бока-Чіка, штат Техас.

Саме після цього Ілон Маск заявив, що SN15 може бути повторно запущений “найближчим часом”.

Наземні випробування чотирьох ранніх прототипів Starship закінчилися аваріями.

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У США провели чергові випробування корабля Starship компанії SpaceX. Вони пройшли успішно, кораблю вдалося приземлитися. Трансляцію випробувань проводила компанія SpaceX.

Джерело: SpaceX

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