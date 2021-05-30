Китайський космічний вантажний корабель Тяньчжоу-2 в неділю о 5:01 за місцевим часом (00:01 за Києвом) здійснив успішну стиковку з базовим модулем створюваної космічної станції Тяньхе.

Базовий модуль майбутньої китайської орбітальної станції був запущений в квітні поточного року, всього для завершення її будівництва буде потрібно 11 запусків і трохи більше року.

Планується, що на орбіту виведуть два лабораторних модуля, які будуть пристиковані до базового, запущені чотири вантажних і чотири пілотованих корабля. У червні пілотований Шеньчжоу-12 повинен доставити на Тяньхе трьох космонавтів для збірки і підключення доставленого обладнання.

Загальна вага станції після завершення її будівництва складе близько 100 тонн. Вона буде в кілька разів менше Міжнародної космічної станції.

Китайська станція буде здатна на постійній основі приймати трьох членів екіпажу.

Місія Тяньчжоу-1 полягає у створенні важливої технологічної основи для побудови постійної пілотованої космічної станції до 2022 року.

Джерело: Національне космічне управління КНР

Фото: habr