Китайський космічний вантажний корабель Тяньчжоу-2 в неділю о 5:01 за місцевим часом (00:01 за Києвом) здійснив успішну стиковку з базовим модулем створюваної космічної станції Тяньхе.
Базовий модуль майбутньої китайської орбітальної станції був запущений в квітні поточного року, всього для завершення її будівництва буде потрібно 11 запусків і трохи більше року.
Планується, що на орбіту виведуть два лабораторних модуля, які будуть пристиковані до базового, запущені чотири вантажних і чотири пілотованих корабля. У червні пілотований Шеньчжоу-12 повинен доставити на Тяньхе трьох космонавтів для збірки і підключення доставленого обладнання.
Загальна вага станції після завершення її будівництва складе близько 100 тонн. Вона буде в кілька разів менше Міжнародної космічної станції.
Китайська станція буде здатна на постійній основі приймати трьох членів екіпажу.
Місія Тяньчжоу-1 полягає у створенні важливої технологічної основи для побудови постійної пілотованої космічної станції до 2022 року.
Джерело: Національне космічне управління КНР
Фото: habr