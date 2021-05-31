Шматок космічного сміття під час зіткнення пошкодив частину Міжнародної космічної станції, а саме мобільну обслуговувальну систему Canadarm2.

Система наразі перебуває у робочому стані, однак об’єкт пробив теплову ізоляцію та пошкодив нижню частину пристрою.

Останнім часом вчені все частіше стикаються з проблемою космічного сміття. Фахівці відстежують в космосі понад 23 тис. об’єктів, щоб допомогти супутникам та Міжнародній космічній станції уникнути зіткнення.

Однак діаметр цього космічного сміття приблизно 40 см. Об’єкт такого або меншого розміру важче або іноді неможливо наразі відстежити у космосі.

Космічне сміття навіть такого розміру, що рухається з великою швидкістю, може завдати значної шкоди апарату, зокрема пробити металеві пластини.

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З моменту запуску першого штучного супутника Землі у 1957 році космічного сміття ставало все більше. Згідно зі звітом Європейського космічного агентства, близько 130 млн фрагментів антропогенного матеріалу розміром менше одного мм перебувають на орбіті Землі прямо зараз.

Робототехнічні операції на МКС з використанням Canadarm2 продовжаться, як і планувалося. Однак космічні агентства збиратимуть додаткові дані для проведення аналізу зіткнення з космічним сміттям, щоб зрозуміти, як це сталося, та оцінити можливі майбутні ризики.

Джерело: Science Alert