Узбережжя Каліфорнії, невідомий об’єкт діаметром два метри рухається над водою зі швидкістю 300 км на годину. Раптом занурюється у воду. Відео зняте у 2019-ому році з корабля ВМС США, неподалік Сан-Дієго. Трикутні літаючі об’єкти ніби супроводжують американський есмінець.

Подібні НЛО регулярно знімали і з винищувачів. Об’єкти, що рухалися незвично та надто швидко, а ще різко міняли траєкторії.

Розмови про НЛО навіть у США тривалий час були табу.

Хоча і тоді політики воліли не говорити про НЛО серйозно. Лише минулого року Пентагон нарешті визнав – і відео, і фото справжні. От тільки походження дивних куль та трикутників пояснити не можуть.

Колишній льотчик ВМС США лейтенант Райан Грейвз каже – коли вперше побачив НЛО на узбережжі Атлантики, був шокований – адже не зміг помітити ані двигуна, ані сліду відпрацьованого палива.

Тим часом інтернет рясніє новими відео. Навіть з міжнародної космічної станції фіксують дивні об’єкти.

Львів. В Національному університеті Івана Франка є астрономічна обсерваторія з 250-річною історією. Професор Богдан Новосядлий каже, що більшості НЛО можна знайти наукове пояснення.

Артем Білик багато років займається вивченням аномалій. Каже, часто люди сприймають за НЛО китайські ліхтарики, дрони та космічні об’єкти. Супутники, яких з появою програми Starlink значно побільшало.

Саме з метеозонду НЛО-манія і почалася. 1947 рік, США, Нью-Мексико. На пасовищі поруч з невеличким містом Розвелл знаходять дивні уламки. Місцевість одразу оточили військові, які повідомили що впав їхній зонд.

Але згодом з’явились свідчення, що дав ФБР, офіцер ВПС США. Він начебто бачив три літаючі тарілки, які зазнали катастрофи та їхніх пілотів, не схожих на людей.

Один з не пояснених випадків стався на Львівщині у селі Дібрівки. Олександр Павлов каже – був липень 2013 року, час запам’ятав до хвилини.

В один момент я побачив, що на мене летіла куля, так десь в радіусі коло п’яти метрів. Вогняна куля, помаранчевого кольору. І всередині віддавала таким більш жовтуватим.

Він подумав, що падає літак. Але було надиво тихо.

Околиця села. Саме над лісом начебто бачили дивні об’єкти, їх було три. І разом в польоті вони утворювали трикутник, нібито схожий на єгипетську піраміду.

А через місяць НЛО з’явилися знову. Цього разу над полем, що біля села.

А дивні сліди на пшеничних полях Львівщини фіксували кілька разів.

Тим часом навіть 44 президент США Барак Обама визнав, що, коли очолював державу, військові доповідали йому про дивні об’єкти, принцип руху яких не піддається поясненню. І дотепер, каже, є те, що й він не може розповісти до кінця.

Новий загадковий моноліт

Новий загадковий металевий моноліт з’явився на вершині гори в Каліфорнії, всього за тиждень після того, як подібну фігуру виявили в пустелі Юти.

Місцева газета в невеликому містечку Атаскадеро на узбережжі центральної Каліфорнії повідомила, що сріблясту колону знайшли на вершині гори Пайн, куди одразу ж попрямували десятки місцевих туристів, щоб подивитися на неї та розмістити свої фотографії в інтернеті.