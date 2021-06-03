NASA планує відправити на Венеру дві нові місії для того, щоб дослідити геологічні особливості планети.

Перша місія матиме назву Да Вінчі Плюс. Її метою стане дослідження хмарної атмосфери. Це буде перша місія США з вивчення атмосфери Венери з 1978 року.

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Інша місія під назвою Верітас вивчатиме геологічну історію Венери, щоб зрозуміти, чому ця планета розвивалася не так, як Земля.

– Ми вражаюче мало знаємо про Венеру, тому нові місії дозволять заново поглянути на атмосферу планети, що складається переважно з вуглекислого газу, і вивчити поверхню аж до її ядра. Це буде так, як ніби ми заново відкриваємо цю планету, – сказав Том Вагнер, науковий дослідник NASA.

Запуск місій планується у 2028–2030 роках. На розробку кожної з них буде витрачено по $500 млн.

In today’s #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven’t visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8 — NASA (@NASA) June 2, 2021

Вертоліт NASA Ingenuity здійснив політ на Марсі

Вертоліт NASA Ingenuity Mars Helicopter здійснив успішний п’ятий політ на Червоній планеті. Політ зафіксувала одна з навігаційних камер на борту марсохода Perseverance американського аерокосмічного агентства NASA.

Детальніше про п’ятий політ NASA Ingenuity на Марсі – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Голос Америки