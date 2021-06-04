Є сумніви: розвідка не знайшла доказів НЛО, але не виключила їхнього існування

Хоча співробітники розвідки США не знайшли доказів того, що повітряні явища, які бачили пілоти ВВС, є інопланетними космічними кораблями, вони й досі не можуть пояснити, що це було, тому сумніви залишаються.

У доповіді, яку готують Офіс директора національної розвідки та міністр оборони США для Конгресу, зазначають, що переважна більшість із понад 120 випадків за останні 20 років не стосуються військових чи інших передових технологій США.

Тому це виключає варіант, що пілоти ВВС, які повідомляли про невідомі літальні апарати, могли зіткнутися з секретними програмами. Зважаючи на це, поки не можна остаточно відкидати припущень, що явища, які спостерігають військові льотчики, пов’язані з космічними кораблями прибульців.

Оскільки досі без пояснення залишаються прискорення літальних апаратів, їхня здатність змінювати напрямок і занурюватися в воду. Водночас, на думку співробітників розвідки, деякі з повітряних явищ можуть бути результатами експериментів Росії або Китаю.

Несекретну версію доповіді планують представити Конгресу до 25 червня. А от остаточний звіт також міститиме секретний додаток.

Звіт про НЛО

Днями прес-секретаря Білого дому Джен Псакі повідомила, що очільник національної розвідки США Евріл Гейнс спільно з міністром оборони Ллойдом Остіном представлять Конгресу звіт щодо відомих фактів спостереження НЛО.

У ньому буде інформація про те, яким чином уряд США реагуватиме на звістки про спостереження таких об’єктів, а також – які конкретно відомства реагуватимуть на повідомлення.

Джерело: The New York Times