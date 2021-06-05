Вантажний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX о 12.09 за київським часом зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Космічний пристрій доставив на МКС обладнання та матеріали для проведення потрібних наукових досліджень, які планує здійснити екіпаж станції.

Водночас в негерметичному відсіку корабель Cargo Dragon також доставив дві нові сонячні панелі IROSA.

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Після установки цих панелей на станції система зможе генерувати більше електроенергії для забезпечення функціонування МКС.

Contact and capture are confirmed at 5:09am ET. @SpaceX‘s cargo Dragon has arrived at the @Space_Station, delivering over 7,300 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and new roll-out solar arrays for the orbiting lab. pic.twitter.com/N9xPNC4Axq — NASA (@NASA) June 5, 2021

Пошкодження МКС

Шматок космічного сміття діаметром близько 40 см пошкодив мобільну обслуговувальну систему Canadarm2 Міжнародної космічної станції.

Система і надалі може працювати, хоч і шматок космічного сміття пробив теплову ізоляцію. Наразі фахівці не можуть відстежити у космосі об’єкт такого маленького розміру.