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Факти / Lifestyle / Космос
Юлія Захарченко |

Доставив обладнання для наукових досліджень: корабель Cargo Dragon зістикувався з МКС

Доставив обладнання для наукових досліджень: корабель Cargo Dragon зістикувався з МКС

Вантажний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX о 12.09 за київським часом зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Космічний пристрій доставив на МКС обладнання та матеріали для проведення потрібних наукових досліджень, які планує здійснити екіпаж станції.

Водночас в негерметичному відсіку корабель Cargo Dragon також доставив дві нові сонячні панелі IROSA.

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Після установки цих панелей на станції система зможе генерувати більше електроенергії для забезпечення функціонування МКС.

Пошкодження МКС

Шматок космічного сміття діаметром близько 40 см пошкодив мобільну обслуговувальну систему Canadarm2 Міжнародної космічної станції.

Система і надалі може працювати, хоч і шматок космічного сміття пробив теплову ізоляцію. Наразі фахівці не можуть відстежити у космосі об’єкт такого маленького розміру.

Фото: Pexels

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