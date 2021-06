Вантажний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX о 12.09 за київським часом зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Космічний пристрій доставив на МКС обладнання та матеріали для проведення потрібних наукових досліджень, які планує здійснити екіпаж станції.

Водночас в негерметичному відсіку корабель Cargo Dragon також доставив дві нові сонячні панелі IROSA.

Після установки цих панелей на станції система зможе генерувати більше електроенергії для забезпечення функціонування МКС.

Contact and capture are confirmed at 5:09am ET. @SpaceX‘s cargo Dragon has arrived at the @Space_Station, delivering over 7,300 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and new roll-out solar arrays for the orbiting lab. pic.twitter.com/N9xPNC4Axq

— NASA (@NASA) June 5, 2021