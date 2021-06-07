Засновник Amazon Джефф Безос 20 липня 2021 року полетить у космос на першому пасажирському рейсі своєї компанії Blue Origin. Компанію мільярдерові складуть його брат Марк і переможець онлайн-аукціону.

– Із п’яти років я мріяв про політ у космос. 20 липня я відправлюся в таку подорож із братом. Найбільша пригода з моїм найкращим другом, – повідомив міліардер.

Разом з Безосом на кораблі компанії Blue Origin New Shepard в космос відправиться переможець аукціону.

За інформацією Blue Origin, в аукціоні взяли участь вже понад 6 тис. осіб із 143 країн. Найбільш запропонована сума склала $2,8 млн. Аукціон стартував 5 травня і завершиться 12 червня.

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Нещодавно засновник Amazon Джефф Безос повідомив, що йде з посади генерального директора компанії, яку заснував майже 30 років тому. Він стане виконавчим директором.

За його словами, такий крок дасть йому час і енергію, щоб зосередитися на інших своїх починаннях.

Джерело: Джефф Безос