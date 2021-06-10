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Факти / Lifestyle / Космос
Валентина Летяк |

Кільцеве сонячне затемнення у червні: коли і де буде видно

Сонячне затемнення

10 червня жителі Землі спостерігатимуть за першим у 2021 році сонячним затемненням – так званим вогняним кільцем.

Кільцеве сонячне затемнення почнеться близько 13.43 за київським часом і триватиме півгодини.

Під час цього явища Місяць опиниться між Сонцем та Землею і навколо неї утвориться яскраве сонячне кільце.

Побачити це унікальне астрономічне явище можна з деяких частин Канади, Гренландії, Росії та України. Канадці побачать його першими, але недовго – три хвилини.

Коли сонячне затемнення сягне піку, люди в Гренландії зможуть побачити вогняне кільце.

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Друге сонячне затемнення у 2021 році відбудеться 4 грудня в районі Антарктиди. Це буде повне сонячне затемнення, яке відбудеться, коли Місяць повністю закриє Сонце і відкине тінь на Землю.

26 травня відбулося повне місячне затемнення, а 19 листопада очікується часткове.

Джерело: Indian Express

Фото: Dreamstime

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