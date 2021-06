Китайський марсохід передав на Землю фотографії з Червоної планети

Китайський марсохід Zhurong (Чжучжун) надіслав на Землю ряд знімків з поверхні Червоної планети, в тому числі Селфі.

Робот приземлився на планеті в травні. Він встановив бездротову камеру на поверхні планети і від’їхав, щоб зробити знімок самого себе.

New images taken by China’s 1st Mars rover #Zhurong, showing national flag on the red planet, landing site panorama, Martian landscape, and a selfie of the rover with the landing platform. pic.twitter.com/hrUAil1ov4

— Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) June 11, 2021