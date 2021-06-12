Китайський марсохід передав на Землю фотографії з Червоної планети

Китайський марсохід Zhurong (Чжучжун) надіслав на Землю ряд знімків з поверхні Червоної планети, в тому числі Селфі.

Робот приземлився на планеті в травні. Він встановив бездротову камеру на поверхні планети і від’їхав, щоб зробити знімок самого себе.

New images taken by China’s 1st Mars rover #Zhurong, showing national flag on the red planet, landing site panorama, Martian landscape, and a selfie of the rover with the landing platform. pic.twitter.com/hrUAil1ov4 — Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) June 11, 2021

На другому знімку видно посадкову платформу, а на третьому – панораму з місця посадки. На платформі і марсоході красуються китайські прапори.

Фотографії були представлені Національним космічним управлінням КНР на церемонії на честь успішного продовження місії.

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NASA планує відправити на Венеру дві нові місії для того, щоб дослідити геологічні особливості планети.

Перша місія матиме назву Да Вінчі Плюс. Її метою стане дослідження хмарної атмосфери. Це буде перша місія США з вивчення атмосфери Венери з 1978 року.