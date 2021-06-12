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Факти / Lifestyle / Космос
Абрамова Юлія |

Китайський марсохід передав на Землю фотографії з Червоної планети

Марс

Китайський марсохід Zhurong (Чжучжун) надіслав на Землю ряд знімків з поверхні Червоної планети, в тому числі Селфі.

Робот приземлився на планеті в травні. Він встановив бездротову камеру на поверхні планети і від’їхав, щоб зробити знімок самого себе.

На другому знімку видно посадкову платформу, а на третьому – панораму з місця посадки. На платформі і марсоході красуються китайські прапори.

Фотографії були представлені Національним космічним управлінням КНР на церемонії на честь успішного продовження місії.

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NASA планує відправити на Венеру дві нові місії для того, щоб дослідити геологічні особливості планети.

Перша місія матиме назву Да Вінчі Плюс. Її метою стане дослідження хмарної атмосфери. Це буде перша місія США з вивчення атмосфери Венери з 1978 року.

Джерело: ВВС

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