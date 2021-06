Американське космічне агентство NASA вперше повністю зібрало ракету SLS, яка повинна доставити на Місяць астронавтів у рамках програми Артеміда.

Основна частина ракети – довжиною 65 метрів, тобто приблизно як висота 22-поверхового житлового будинку. NASA планує запустити SLS у перший політ наприкінці цього року.

Спочатку конструкція перебувала у горизонтальній позиції. Інженери протягом двох днів за допомогою підйомного крана перенесли її у вертикальне положення.

На основному ступені ракети розміщені паливні баки та четверо двигунів. Також є два прискорювачі, які розганятимуть ракету в першій частині польоту (близько перших двох хвилин подорожі).

Інженери розпочали штабелювання (процес складання штучних вантажів) ракети на мобільній пусковій установці у листопаді минулого року.

Engineers with Exploration Ground Systems and @JacobsConnects lifted the @NASA_SLS rocket core stage for the @NASAArtemis I mission in the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy . Check out this timelapse from operations. pic.twitter.com/Vnv6GnJ7VX

The @NASA_SLS #Artemis I core stage has been lowered down onto the mobile launcher in High Bay 3 of the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy. Teams are continuing work to secure the core stage to the solid rocket boosters for @nasaartemis I. pic.twitter.com/cINDCwDP7V

— NASA’s Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) June 12, 2021