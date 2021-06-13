Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Космос
Юлія Захарченко |

NASA повністю зібрало ракету, яка доставить астронавтів на Місяць

NASA повністю зібрало ракету, яка доставить астронавтів на Місяць

Американське космічне агентство NASA вперше повністю зібрало ракету SLS, яка повинна доставити на Місяць астронавтів у рамках програми Артеміда.

Основна частина ракети – довжиною 65 метрів, тобто приблизно як висота 22-поверхового житлового будинку. NASA планує запустити SLS у перший політ наприкінці цього року.

Спочатку конструкція перебувала у горизонтальній позиції. Інженери протягом двох днів за допомогою підйомного крана перенесли її у вертикальне положення.

Читайте
Космічний апарат NASA повертається на Землю зі зразками астероїда Бенну

На основному ступені ракети розміщені паливні баки та четверо двигунів. Також є два прискорювачі, які розганятимуть ракету в першій частині польоту (близько перших двох хвилин подорожі).

Інженери розпочали штабелювання (процес складання штучних вантажів) ракети на мобільній пусковій установці у листопаді минулого року.

Місія NASA

У березні 2021 року двигуни основного ступеня космічної ракети успішно випробували. Вони працювали протягом приблизно восьми хвилин – це якраз той час, який необхідно SLS, щоб дістатися від Землі до космосу.

Після ремонту ядро ​​доставили баржею у Космічний центр Кеннеді. NASA має намір відправити безпілотний космічний корабель на орбіту Місяця та повернути астронавтів на Землю до 2024 року.

Місія NASA полягає в організації досліджень та пошуку економічних вигод від використання Місяця. Йдеться про перетворення супутника на майданчик для подальшого дослідження Марса.

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка