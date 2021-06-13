Політ у космос із засновником Amazon Безосом продали за $28 млн

Право польоту на космічному кораблі New Shepard, що належить компанії Blue Origin Джеффа Безоса, продали на онлайн-аукціоні за $28 млн.

У торгах брали участь близько 7,6 тис. осіб зі 159 країн. Переможець першим полетить у космос 20 липня разом з Джеффом Безосом та його братом Марком.

Виручені з продажу кошти компанія направить у свій дитячий фонд Club for the Future, заснований для залучення молодого покоління до розвитку космічних досліджень.

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Ім’я переможця аукціону планують оголосити протягом декількох тижнів. Згодом компанія має намір представити четвертого (останнього) члена екіпажу на запланований політ.

Політ у космос

Засновник Amazon Джефф Безос полетить у космос на першому пасажирському рейсі своєї компанії Blue Origin.

Подорож запланована на 20 липня, тобто через місяць. Разом з мільярдером в космос полетить його брат Марк та переможець онлайн-аукціону, який закінчився 12 червня.

Джерело: Blue Origin