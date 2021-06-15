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Каріна Зуєва |

Помер космонавт Шаталов, який здійснив першу стиковку кораблів у космосі

Помер космонавт Шаталов, який здійснив першу стиковку кораблів у космосі

Помер найстаріший у світі льотчик-космонавт Володимир Шаталов. Йому було 93 роки.

– Сьогодні, 15 червня 2021 року, на 94-му році життя помер двічі Герой Радянського Союзу, льотчик-космонавт СРСР Володимир Олександрович Шаталов, – йдеться в публікації Роскосмосу.

Шаталов тричі літав у космос. Також він був першим, хто здійснив стикування пілотованих кораблів у космосі. Під його управлінням Союз-4 пристикувався до Союзу-5.

Володимир Шаталов

Володимир Шаталов народився 7 грудня 1927 року в родині залізничника. Вже в шкільні роки він займався в авіамодельному гуртку.

Перший космічний політ Шаталов здійснив 14 січня 1969 року. Другий – з 13 по 18 жовтня 1969 року. Третій – з 23 по 25 квітня 1971 року.

Із січня 1987 року по вересень 1991-го Володимир Шаталов обіймав посаду начальника Центру підготовки космонавтів імені Ю.А. Гагаріна.

Фото: Getty Images

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