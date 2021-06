Астронавти розгорнули на МКС нову сонячну панель – NASA

Американський і європейський астронавти в неділю в ході виходу у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції розгорнули на її поверхні нову сонячну панель.

Вихід астронавтів NASA Шейн Кімбро і Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке в космічний вакуум почався в 7:42 за часом Східного узбережжя США (о 14:42 за київським часом) з модуля Quest.

Астронавти розгорнули на опорному сегменті P6 ферми МКС змонтовану 16 червня, перед виходом у відкритий космос, сонячну панель IROSA.

Spacewalkers @Thom_Astro (seen here) & @Astro_Kimbrough work on some get-ahead tasks to prepare for the second new solar array installation on the @Space_Station, set to take place on a future spacewalk. pic.twitter.com/pU6BIQs246

