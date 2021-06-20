Астронавти розгорнули на МКС нову сонячну панель – NASA

Американський і європейський астронавти в неділю в ході виходу у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції розгорнули на її поверхні нову сонячну панель.

Вихід астронавтів NASA Шейн Кімбро і Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке в космічний вакуум почався в 7:42 за часом Східного узбережжя США (о 14:42 за київським часом) з модуля Quest.

– Сонячна панель довжиною 60 футів (18 м) успішно розгорнута, – йдеться в повідомленні NASA.

Астронавти розгорнули на опорному сегменті P6 ферми МКС змонтовану 16 червня, перед виходом у відкритий космос, сонячну панель IROSA.

Spacewalkers @Thom_Astro (seen here) & @Astro_Kimbrough work on some get-ahead tasks to prepare for the second new solar array installation on the @Space_Station, set to take place on a future spacewalk. pic.twitter.com/pU6BIQs246 — NASA (@NASA) June 20, 2021

Дві такі панелі були доставлені 5 червня на станцію вантажним космічним кораблем Cargo Dragon американської компанії SpaceX.

Другу сонячну панель буде встановлено ​​на МКС 25 червня в ході майбутнього виходу астронавтів у відкритий космос.

Панелі дозволять генерувати більше електроенергії для забезпечення функціонування станції.

The 60-foot-long roll out solar arrays have successfully deployed as the space station soared over the United States. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/6mQOQ2Fj5n — International Space Station (@Space_Station) June 20, 2021

Як зазначає НАСА, нинішні вісім сонячних панелей МКС функціонують поки нормально, проте вони поступово деградують, оскільки їх термін служби був розрахований на 15 років.

Найперша пара панелей була розгорнута на станції понад 20 років тому.

Планується, що в 2022 році американські вантажні кораблі Cargo Dragon доставлять на МКС ще дві пари нових сонячних панелей IROSA, потужність енергосистеми станції підвищиться до 215 кВт.

Пошкодження МКС

Шматок космічного сміття діаметром близько 40 см пошкодив мобільну обслуговувальну систему Canadarm2 Міжнародної космічної станції.

Система і надалі може працювати, хоч і шматок космічного сміття пробив теплову ізоляцію. Наразі фахівці не можуть відстежити у космосі об’єкт такого маленького розміру.