Зростаючим називають Місяць у тій фазі, коли він збільшується від молодика до повного. Щомісяця ці дати різні. Коли буде зростаючий Місяць у липні – читайте в нашому матеріалі.

Зростаючий Місяць у липні 2021 буде з 11-го числа до 23-го, винятком стане 17 липня – тоді він буде в першій чверті.

За прогнозами астрологів, перша фаза розпочнеться 11 липня і триватиме до 17 липня, після її замінить друга, яка закінчиться 23 липня.

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця – 15 липня та 19 липня. Вони ідеально підходять для кропіткої роботи. Напрями фінансової сфери принесуть матеріальні винагороди, просунеться наукова або громадська діяльність.

Несприятливий день – 17 липня. В цей день краще не починати щось нове або глобальне, а завершити раніше сплановане. Однак цей період буде плідним для ділової активності.

Крім зростаючої фази Місяця, на наше самопочуття можуть впливати магнітні бурі. Зазвичай вони тривають від декількох годин до декількох днів.

Повний календар магнітних бур на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.