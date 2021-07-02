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Каріна Зуєва |

Річард Бренсон полетить у космос раніше за Джеффа Безоса

Річард Бренсон

Американська компанія Virgin Galactic повідомила, що 11 липня проведе випробувальний суборбітальний космічний політ на кораблі компанії SpaceShipTwo. В ньому візьме участь засновник Virgin Galactic Річард Бренсон.

Якщо все піде за планом, то космоліт Unity-22 відправиться на навколоземну орбіту 11 липня. Це означає, що Річард Бренсон полетить у космос на дев’ять днів раніше, ніж американський підприємець Джефф Безос, який планує це зробити 20 липня.

– Приєднуйтесь до нас 11 липня в нашому першому випробувальному польоті на ракеті з повним екіпажем і на початку нової космічної ери, – написали в Facebook Virgin Galactic.

70-річний Річард Бренсон приєднається до команди та пройде ту саму підготовку, що і астронавти Virgin Galactic.

Це четвертий пілотований космічний політ компанії. Пілотами Unity стали Дейв Маккей та Майкл Масуччі, обидва з яких вже літали на кораблі.

У червні гендиректор Amazon Джефф Безос заявив, що стане першим мільярдером, який полетить у космос 20 липня.

New Shepard проведе в космосі 11 хвилин і підніметься на 100 км над землею. Разом із Безосом полетять 82-річна льотчиця Уоллі Фанк, а також його брат Марк і переможець онлайн-аукціону.

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