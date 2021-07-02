Американська компанія Virgin Galactic повідомила, що 11 липня проведе випробувальний суборбітальний космічний політ на кораблі компанії SpaceShipTwo. В ньому візьме участь засновник Virgin Galactic Річард Бренсон.

Якщо все піде за планом, то космоліт Unity-22 відправиться на навколоземну орбіту 11 липня. Це означає, що Річард Бренсон полетить у космос на дев’ять днів раніше, ніж американський підприємець Джефф Безос, який планує це зробити 20 липня.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

– Приєднуйтесь до нас 11 липня в нашому першому випробувальному польоті на ракеті з повним екіпажем і на початку нової космічної ери, – написали в Facebook Virgin Galactic.

70-річний Річард Бренсон приєднається до команди та пройде ту саму підготовку, що і астронавти Virgin Galactic.

Це четвертий пілотований космічний політ компанії. Пілотами Unity стали Дейв Маккей та Майкл Масуччі, обидва з яких вже літали на кораблі.

У червні гендиректор Amazon Джефф Безос заявив, що стане першим мільярдером, який полетить у космос 20 липня.

New Shepard проведе в космосі 11 хвилин і підніметься на 100 км над землею. Разом із Безосом полетять 82-річна льотчиця Уоллі Фанк, а також його брат Марк і переможець онлайн-аукціону.