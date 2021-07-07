На Сонці помітили найбільший за останні чотири роки спалах, що стався 3 липня.

Спалаху присвоїли клас X1 за шкалою сонячних сплесків, згідно із повідомленням Центру прогнозів космічної погоди США (SWPC). Згідно з повідомленням, спалах викликав тимчасові збої радіозв’язку на Землі.

Відео зі спалахом вдалося зняти співробітникам NASA, і на ньому помітно потужне виверження у верхній правій частині зірки.

Сонячні спалахи X-класу – найсильніші виверження на Сонці. Якщо спалах буде направлений ​​у сторону Землі, він може загрожувати космонавтам і супутникам, а також створити перешкоди для електроніки на нашій планеті. Плазмові хмари призводять до виникнення геомагнітних бур, які впливають не тільки на електроніку, а й на людей і тварин.

Слабкіші спалахи класу М відбуваються частіше та здатні вплинути на полярне сяйво.

Пляма на місці спалаху стала новою активною областю на Сонці, але наступні два тижні вона перебуватиме на зворотному боці зірки.

Поки немає даних щодо впливу цього спалаху на організм людини, але магнітні бурі можуть викликати навіть головний біль, підвищений тиск і втому. Під час цих сонячних явищ не рекомендується засмагати, вживати багато алкогольних напоїв і навантажувати організм фізично або психологічно.

Повний календар магнітних бур на 2021 рік вже доступний на Фактах ICTV.

Джерело: Space.com