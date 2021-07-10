Космічний корабель Cargo Dragon м’яко приводнився в Атлантиці

Американський вантажний космічний корабель Cargo Dragon, відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС), в суботу штатно приводнився в Атлантиці.

М’яке приводнення капсули за допомогою парашутної системи було здійснено о 06:30 за київським часом в Мексиканській затоці. У районі посадки знаходилося пошуково-рятувальне судно SpaceX з вертольотом на борту, який після підйому капсули з води доставив її на сушу.

Cargo Dragon привіз на Землю понад 2,4 тонн вантажу, в тому числі результати наукових експериментів, проведених на МКС. В даний час він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

В цілому корабель Cargo Dragon пробув у складі МКС місяць. Його вивели на орбіту 3 червня ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX, що стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Через два дні він успішно зістикувався з МКС, доставивши на станцію більше трьох тонн продовольства, а також обладнання і матеріалів для проведення до 250 наукових експериментів екіпажем станції.

Зокрема, корабель привіз в негерметичному відсіку дві нові більш потужні сонячні панелі IROSA, які в червні в ході трьох виходів у відкритий космос астронавти встановили і розгорнули на станції.

Це вже 22-й політ вантажівки компанії SpaceX до МКС і друга місія його модифікованого варіанту (Cargo Dragon 2), який тепер здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися із станцією без традиційного захоплення рукою-маніпулятором Canadarm2 для подальшого пришвартування, як колишні кораблі.

Новий вантажний корабель розрахований на п’ять польотів до МКС і повернення на Землю замість трьох в варіантах Cargo Dragon 1. Він може залишатися в складі станції протягом 75 днів в порівнянні 40 днями колишнього вантажівки.

Запуск кораблів у версії Cargo Dragon 2 здійснюється в рамках другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції.

В рамках першого контракту з жовтня 2012 по березень 2020 року компанія SpaceX здійснила 20 пусків вантажних кораблів Cargo Dragon до МКС. Один з них в 2015 році закінчився невдачею через аварію ракети-носія Falcon 9.

Джерело: SpaceX