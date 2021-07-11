Британський мільярдер Річард Бренсон здійснив туристичний політ у космос

Сьогодні ввечері власник компанії Virgin Group та мільярдер Річард Бренсон здійснив туристичний політ у космос. Запуск корабля транслювали у прямому ефірі.

Разом з засновником корпорації вирушили інші співробітники Virgin Group. Перед польотом всі учасники пройшли обов’язкову спеціальну підготовку.

На борту корабля перебували головний астронавт-інструктор компанії Бетт Мозес, інженер Колін Беннетт, глава відділу зв’язків з урядом Сіріша Бандла, пілоти Дейв Маккей та Майкл Масуччі.

Мільярдер на кораблі піднявся на висоту 80 км над Землею. Засновник Virgin Group разом з трьома іншими пасажирами перебував на ракетоплані, який підняли у небо за допомогою спеціального літака.

Екіпаж корабля Unity перебував у стані невагомості близько шести хвилин. Після здійснення польоту, він повернувся на Землю, де приземлився у космопорту Америка.

Таким чином британський мільярдер Річард Бренсон випередив Джеффа Безоса. Його політ у космос запланований на 20 липня на першому пасажирському рейсі компанії Blue Origin.