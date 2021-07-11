Сьогодні, 11 липня, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон полетить у космос. Запуск корабля Unity транслюватимуть у прямому ефірі на офіційному сайті Virgin Group і Youtube-каналі. Трансляція розпочнеться о 16.00 за київським часом.

Онлайн-трансляція космічного польоту Virgin Galactic Unity 22

Разом із мільярдером і главою Virgin Group Річардом Бренсоном у космос, крім пілотів, вирушать й інші співробітники корпорації. Перед цією важливою подією всі учасники, включаючи засновника корпорації, пройдуть спеціальну підготовку.

З Бренсоном у місії Virgin Galactic Unity 22 візьмуть участь ще п’ять астронавтів. На кораблі будуть – головний астронавт-інструктор компанії Бетт Мозес, операційний інженер Колін Беннетт, глава відділу по зв’язках з урядом Сіріша Бандла, пілоти Дейв Маккей і Майкл Масуччі.

Космічний корабель VSS Unity на висоту 80 кілометрів підніме літак-носій White Knight Two, який створений спеціально для повітряного старту таких апаратів. Після корабель від’єднають, він пробуде в космосі та повернеться на землю.

За стандартами США, космос починається в 90 кілометрах від землі, а пасажири, які піднялися на таку висоту – вважаються астронавтами.

Причиною скасування польоту в космос можуть стати погані погодні умови.

Також варто зазначити, що якщо все піде за планом, то Річард Бренсон відправиться в космос на дев’ять днів раніше свого конкурента, американського підприємця Джеффа Безоса. Його політ у космос запланований на 20 липня. Таким чином, Бренсон стане першим мільярдером, який побував у космосі.