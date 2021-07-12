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Факти / Lifestyle / Космос
Юлія Захарченко |

Ілон Маск та Джефф Безос привітали мільярдера Річарда Бренсона з успішним польотом

Ілон Маск та Джефф Безос привітали мільярдера Річарда Бренсона з успішним польотом

Власник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск та найбагатша людина світу Джефф Безос привітали власника компанії Virgin Galactic Річарда Бренсона з успішним туристичним польотом у космос.

Про це Ілон Маск написав у соціальній мережі Twitter, а Джефф Безос висловив привітання на своїй сторінці в Instagram.

Безос привітав команду мільярдера Річарда Бренсона, додавши, що з нетерпінням чекає, коли зможе вступити в клуб.

Найімовірніше, йдеться про те, що Джефф Безос також планує перший політ у космос 20 липня на кораблі своєї компанії Blue Origin.

 

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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

11 липня Річард Бренсон полетів у космос та успішно приземлився на своєму космопорту. Таким чином він випередив колишнього директора Amazon, який планує туристичну подорож у космос.

Власник компанії Virgin Galactic піднявся разом з екіпажем корабля на висоту близько 80 кілометрів над Землею. Учасники місії перебували у стані невагомості шість хвилин.

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Фото: Getty Images

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