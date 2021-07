Ілон Маск планує побудувати перше місто на Марсі до 2050 року. Для цього мільярдер вкладає величезні гроші у створення ракети Starship, яка буде доставляти цінний вантаж і людей на Марс. Однак для цілого флоту Starship будуть потрібні сотні ракетних двигунів, які будуть грати ключову роль в колонізації Марса.

Щоб привести в дію космічний корабель завдовжки 120 метрів, компанія Маска розробила двигун Raptors, який використовує кріогенний рідкий метан як паливо.

Користувач Twitter запитав засновника SpaceX Ілона Маска про плани компанії щодо заводу з виробництва Raptor в Південному Техасі. Маск відповів, що завод в Техасі займеться виробництвом двигунів Raptor 2.

Roughly 800 to 1000 per year. That’s about what’s needed over ten years to create the fleet to build a self-sustaining city on Mars. City itself probably takes roughly 20 years, so hopefully it is built by ~2050.

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2021