Ілон Маск планує побудувати перше місто на Марсі до 2050 року. Для цього мільярдер вкладає величезні гроші у створення ракети Starship, яка буде доставляти цінний вантаж і людей на Марс. Однак для цілого флоту Starship будуть потрібні сотні ракетних двигунів, які будуть грати ключову роль в колонізації Марса.

Щоб привести в дію космічний корабель завдовжки 120 метрів, компанія Маска розробила двигун Raptors, який використовує кріогенний рідкий метан як паливо.

Користувач Twitter запитав засновника SpaceX Ілона Маска про плани компанії щодо заводу з виробництва Raptor в Південному Техасі. Маск відповів, що завод в Техасі займеться виробництвом двигунів Raptor 2.

Roughly 800 to 1000 per year. That’s about what’s needed over ten years to create the fleet to build a self-sustaining city on Mars. City itself probably takes roughly 20 years, so hopefully it is built by ~2050. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2021

Інший користувач запитав, до якого обсягу виробництва прагне мільярдер. За словами Маска, SpaceX будуватиме приблизно від 800 до 1000 двигунів на рік. Цієї кількості вистачить, щоб за 10 років створити флот, який побудує самодостатнє місто на Марсі.

– На будівництво міста буде потрібно близько 20 років, тому ми сподіваємося, що воно буде повністю готове до 2050 року, – додав Маск.

Це не перший випадок, коли Маск розповідає про свої плани колонізації Марса. Раніше він повідомляв, що перший табір для жителів Марса буде побудований вже у 2030 році.

Джерело: autoevolution