Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic і платформа для збору коштів Omaze розігрують два квитки на суборбітальний політ у космос.

Заявки на участь у розіграші приймаються до 1 вересня, а ім’я переможця оголосять 19 вересня.

Щасливчик отримає два квитки на політ у космос, трансфер, номер у готелі і персональну екскурсію космодромом з Річардом Бренсоном.

Читайте Ілон Маск та Джефф Безос привітали мільярдера Річарда Бренсона з успішним польотом

Кожен охочий може безкоштовно взяти участь у розіграші. Проте, якщо учасник хоче підвищити шанси на перемогу, він може пожертувати від $10 до 100, які будуть направлені на благодійні цілі.

Нагадаємо, що 11 липня Річард Бренсон здійснив туристичний політ у космос. Запуск корабля Unity транслювали у прямому ефірі.

Разом з мільярдером у космос вирушили й інші співробітники компанії Virgin Galactic. Політ тривав одну годину.

Екіпаж корабля Unity перебував у стані невагомості близько шести хвилин. Після здійснення польоту, він повернувся на Землю, де приземлився у космопорт Америка.

Джерело: Omaze