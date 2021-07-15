Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic і платформа для збору коштів Omaze розігрують два квитки на суборбітальний політ у космос.
Заявки на участь у розіграші приймаються до 1 вересня, а ім’я переможця оголосять 19 вересня.
Щасливчик отримає два квитки на політ у космос, трансфер, номер у готелі і персональну екскурсію космодромом з Річардом Бренсоном.
Кожен охочий може безкоштовно взяти участь у розіграші. Проте, якщо учасник хоче підвищити шанси на перемогу, він може пожертувати від $10 до 100, які будуть направлені на благодійні цілі.
Нагадаємо, що 11 липня Річард Бренсон здійснив туристичний політ у космос. Запуск корабля Unity транслювали у прямому ефірі.
Разом з мільярдером у космос вирушили й інші співробітники компанії Virgin Galactic. Політ тривав одну годину.
Екіпаж корабля Unity перебував у стані невагомості близько шести хвилин. Після здійснення польоту, він повернувся на Землю, де приземлився у космопорт Америка.
Джерело: Omaze