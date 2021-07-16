18-річний голландець на ім’я Олівер Деймен стане наймолодшою людиною, що побувала в космосі. 20 липня він візьме участь у польоті разом із Джеффом Безосом, найбагатшою людиною у світі.

Хлопець полетить замість анонімного учасника відкритого аукціону, який купив місце на борту за $28 млн, але відмовився від участі через труднощі у розкладі.

Олівер потрапив до списку щасливчиків невипадково – він є сином генерального директора Somerset Capital Partners Джоса Деймена, який повинен був приєднатися до космічного екіпажу, але подарував таку можливість своєму синові.

За поясненням Blue Origin, Деймен захоплювався космосом і ракетами з чотирьох років, тож у нього вийде втілити в життя свою головну мрію дитинства.

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Сам же Безос продав частину власних акцій Amazon для фінансування свого космічного підприємства Blue Origin.

Команда мандрівників творить історію – раніше у космос відправлялися тільки професійні космонавти, які готувалися до польоту тривалий час. Екіпаж першого пасажирського рейсу Blue Origin здається ближчим до групи незвичайних персонажів, зібраних разом для пригоди.

Пасажири полетять на ракеті New Shepard, названої на честь Алана Шепарда, першого американця, який досяг космосу. І вони вирушать за аналогічною траєкторією в космос. Завдання польоту – перетнути туманний кордон між атмосферою Землі та космічним простором, і водночас насолодитися невагомістю протягом декількох хвилин.

На Землю New Shepard разом з людьми на борту повернеться вже за допомогою парашутів, і приземлиться у пустелі Техасу.

Blue Origin – американська приватна аерокосмічна компанія, створена у 2000 році засновником Amazon Джефом Безосом.

Джерело: Blue Origin

Фото: Blue Origin