Із вертикальним зльотом: Китай таємно випробував багаторазовий космічний корабель

Китай таємно здійснив запуск суборбітального космічного корабля, розробленого науково-технічною корпорацією China Aerospace Science and Technology Corp.

Крім того, китайцям вдалося також успішно приземлити літальний апарат, який проектувався як багаторазовий.

Пуск було виконано з північного заходу Китаю із космодрому Цзюцюань, а посадка відбулася на аеродромі в автономному районі Внутрішня Монголія, який розташований на півночі Китаю.

При цьому влада країни не наводить ніяких технічних характеристик космічного корабля та не демонструє елементи його конструкції.

Також невідомо, чи був на борту вантаж, на яку точно висоту він піднявся, скільки часу тривав його політ і взагалі – чи запускався корабель.

Єдина інформація про судно – те, що воно злітає вертикально, а приземляється горизонтально, як і звичайні пасажирські літаки.

На думку західних оглядачів, випробування могли стати частиною однієї з комерційних програм КНР з освоєння космосу.

При цьому вони не заперечують, що в майбутньому Китай може використовувати цю технологію у військових цілях.