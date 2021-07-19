Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Космос
Максим Зайченко |

NASA відправить у космос апарат з посланням для нащадків

NASA відправить у космос апарат з посланням для нащадків

Американська космічна компанія NASA має намір запустити до троянських астероїдів Юпітера апарат Люсі з посланням для нащадків про знання людства.

Так звана Капсула часу містить послання від лауреатів Нобелівської премії з літератури, американських поетів і інших історичних діячів. Зокрема, це Альберт Ейнштейн, Мартін Лютер Кінг, Карл Саган, Джон Леннон, Пол Маккартні, Ольга Токарчук та інші.

На меморіальній дошці також буде зображена Сонячна система в день очікуваного запуску космічного апарату – 16 жовтня 2021 року.

У NASA розраховують, що Капсула часу в майбутньому дозволить астро-археологам дізнатися, коли людство зробило перші кроки в дослідженні Сонячної системи.

Зазначимо, близько 40 років тому на перших космічних кораблях NASA залишило послання для інопланетних цивілізацій. Вони тоді вирушили за межі Сонячної системи. 

Там містилася інформація про людей на землі в табличках, а також були золоті платівки із записами. Нинішній апарат Люсі продовжить цю традицію – він також матиме на борту аналогічні таблички. 

Читайте
Астронавти розгорнули на МКС нову сонячну панель - NASA

Джерело: NASA

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка