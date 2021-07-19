Американська космічна компанія NASA має намір запустити до троянських астероїдів Юпітера апарат Люсі з посланням для нащадків про знання людства.

Так звана Капсула часу містить послання від лауреатів Нобелівської премії з літератури, американських поетів і інших історичних діячів. Зокрема, це Альберт Ейнштейн, Мартін Лютер Кінг, Карл Саган, Джон Леннон, Пол Маккартні, Ольга Токарчук та інші.

На меморіальній дошці також буде зображена Сонячна система в день очікуваного запуску космічного апарату – 16 жовтня 2021 року.

У NASA розраховують, що Капсула часу в майбутньому дозволить астро-археологам дізнатися, коли людство зробило перші кроки в дослідженні Сонячної системи.

Зазначимо, близько 40 років тому на перших космічних кораблях NASA залишило послання для інопланетних цивілізацій. Вони тоді вирушили за межі Сонячної системи.

Там містилася інформація про людей на землі в табличках, а також були золоті платівки із записами. Нинішній апарат Люсі продовжить цю традицію – він також матиме на борту аналогічні таблички.