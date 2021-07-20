Компанія Blue Origin планує 20 липня відправити ракету New Shepard у космос. На борту перебуватиме екіпаж з кількох осіб. І глава компанії Джефф Безос теж стане членом команди.

Blue Origin протягом 15 років розробляла ракету New Shepard, яка перевозитиме туристів. Вона працює на воднево-кисневому паливі, а капсула для екіпажу вміщує шістьох осіб.

Ракета отримала назву на честь Алана Шепарда, першого американця, який досяг космосу. Вона й полетить за аналогічною траєкторії в космос на висоту в 100 км. Завдання польоту – перетнути туманний кордон між атмосферою Землі та космічним простором, і опинитися у невагомості на кілька хвилин.

Де та коли подивитися на запуск ракети New Shepard

Компанія Blue Origin планує запустити ракету 20 липня о 16:30 за київським часом з космодрому у Техасі.

Дивитися живу трансляцію можна буде на сайті Blue Origin та YouTube.

Як відбуватиметься політ

Після досягнення висоти частина ракети із двигуном відділяється та приземляється на космодромі.

Капсула з екіпажем повинна приземлитися у пустелі Техасу на парашутах.

Компанія Blue Origin провела 15 успішних запусків ракети, і тепер готова перейти до польотів із пасажирами на борту.

Хто відправиться у космос із Джефом Безосом

Компанія успішно продала перший квиток на аукціоні за $28 млн. Однак анонімний покупець відмовився від участі в польоті, і замість нього полетить 18-річний голландець Олівер Деймон.

Компанія вже оголосила імена інших членів екіпажу:

глава Blue Origin Джефф Безос;

його брат Марк Безос;

82-річна льотчиця та інспектор з безпеки польотів Уоллі Фанк.

Космічна гонка мільярдерів

Після того як Джефф Безос повідомив про свої наміри полетіти в космос, британський мільярдер Річард Бренсон успішно здійснив туристичний політ у космос, випередивши власника Amazon.

Річард побував у космосі разом з іншими співробітниками компанії Virgin Galactic, які заздалегідь пройшли спеціальну підготовку.

Однак у компанії Blue Origin відмовляються визнавати політ конкурентів.

Джерело: Blue Origin

Фото: Blue Origin, Depositphotos