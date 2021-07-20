Компанія Blue Origin планує 20 липня відправити ракету New Shepard у космос. На борту перебуватиме екіпаж з кількох осіб. І глава компанії Джефф Безос теж стане членом команди.
Blue Origin протягом 15 років розробляла ракету New Shepard, яка перевозитиме туристів. Вона працює на воднево-кисневому паливі, а капсула для екіпажу вміщує шістьох осіб.
Ракета отримала назву на честь Алана Шепарда, першого американця, який досяг космосу. Вона й полетить за аналогічною траєкторії в космос на висоту в 100 км. Завдання польоту – перетнути туманний кордон між атмосферою Землі та космічним простором, і опинитися у невагомості на кілька хвилин.
Де та коли подивитися на запуск ракети New Shepard
Компанія Blue Origin планує запустити ракету 20 липня о 16:30 за київським часом з космодрому у Техасі.
Дивитися живу трансляцію можна буде на сайті Blue Origin та YouTube.
Як відбуватиметься політ
Після досягнення висоти частина ракети із двигуном відділяється та приземляється на космодромі.
Капсула з екіпажем повинна приземлитися у пустелі Техасу на парашутах.
Компанія Blue Origin провела 15 успішних запусків ракети, і тепер готова перейти до польотів із пасажирами на борту.
Хто відправиться у космос із Джефом Безосом
Компанія успішно продала перший квиток на аукціоні за $28 млн. Однак анонімний покупець відмовився від участі в польоті, і замість нього полетить 18-річний голландець Олівер Деймон.
Компанія вже оголосила імена інших членів екіпажу:
- глава Blue Origin Джефф Безос;
- його брат Марк Безос;
- 82-річна льотчиця та інспектор з безпеки польотів Уоллі Фанк.
Космічна гонка мільярдерів
Після того як Джефф Безос повідомив про свої наміри полетіти в космос, британський мільярдер Річард Бренсон успішно здійснив туристичний політ у космос, випередивши власника Amazon.
Річард побував у космосі разом з іншими співробітниками компанії Virgin Galactic, які заздалегідь пройшли спеціальну підготовку.
Однак у компанії Blue Origin відмовляються визнавати політ конкурентів.
Джерело: Blue Origin
Фото: Blue Origin, Depositphotos