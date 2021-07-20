Засновник Amazon і найбагатша людина в світі за версією Forbes Джефф Безос відправився у космос на кораблі New Shepard.

Ракета New Shepard злетіла 20 липня о 16.30 за київським часом із космодрому у Техасі. Суборбітальний політ на висоті 100-115 км має тривати близько 11 хвилин.

Разом із Безосом у космос відправився його брат Марк, 82-річна колишня льотчиця Уоллі Фанк, а також 18-річний випускник школи з Нідерландів Олівер Дейма.

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Цей політ має встановити щонайменше три світові рекорди, оскільки у космос полетіли наймолодший і найстарший астронавти, а також найбагатший – голова компанії Джефф Безос.

Нагадаємо, що 11 липня власник компанії Virgin Group та мільярдер Річард Бренсон здійснив перший туристичний політ у космос.

Бренсон на кораблі Unity піднявся на висоту 80 км над Землею. Екіпаж перебував у стані невагомості близько шести хвилин, після чого приземлився в космопорту Америка.