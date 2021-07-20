Пасажирська капсула з мільярдером Джефом Безос і ще трьома людьми успішно приземлилася недалеко від космодрому в Техасі після польоту на ракеті New Shepard. Загалом політ тривав менше 11 хвилин.

Що відомо про політ Безоса у космос

Ракета з капсулою New Shepard стартувала з приватного космодрому Безоса біля міста Ван-Хорн у пустелі на заході Техасу. Після цього корабель відокремився від ракети-носія і піднявся на висоту 107 км.

Учасники польоту провели три-чотири хвилини в невагомості, а потім почалося зниження.

Потім ракета приземлилася на висувних ногах, незабаром на Землю успішно повернулася і капсула New Shepard, яка спустилася на парашутах.

Максимальна швидкість польоту 3595 км/год, а час – 10 хв і 10 с.

Хто полетів в космос разом з Безосом

На борту був брат мільярдера Марк Безос.

Також у космосі побував 18-річний студент-фізик з Нідерландів Олівер Демен. До слова, замість нього повинен був летіти таємничий пасажир, проте він відмовився від такої можливості. Квиток для юнака викупив його батько – глава нідерландської інвестиційної компанії Somerset Capital Partners. Олівер став наймолодшою ​​людиною, яка побувала у космосі.

Ветеран авіації США 82-річна Воллі Фанк стала найстарішою людиною в космосі. Свого часу вона провела в повітрі 16,6 тис. Годин, а також підготувала як інструктор близько 3 тис. пілотів.

Річард Бренсон у космосі

Джефф Безос став другим мільярдером за останній час, який вирушив у космос. До нього суборбітальний політ провів Річард Бренсон зі своєю компанією Virgin Galactic.

Однак Бренсо використовував космоліт. Його запустили з повітря і підняли на висоту в 80 км (умовна межа космосу в США).