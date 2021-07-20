Мільярдер Джефф Безос показав, як пасажири капсули New Shepard крутилися і гралися в невагомості.

Відповідне видо він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У ролику видно, як четверо пасажирів, зокрема Безос, крутяться в невагомості.

Більш того за ці три-чотири хвилини вони навіть встигли пограти в м’ячик.

– Ось як це починається, – підписав відео Безос.

Також він зазначив, що його компанія Blue Origin планує ще два пілотовані польоти космос у 2021 році. Раніше вже говорили, що приблизна вартість квитка на політ у космос від Blue Origin $500 тис.

Політ Безоса у космос

Засновник Amazon і найбагатша людина в світі за версією Forbes Джефф Безос здійснив політ у космос на кораблі New Shepard.

Пасажирська капсула з мільярдером Джефом Безос і ще трьома людьми успішно приземлилася недалеко від космодрому в Техасі після польоту на ракеті New Shepard. Політ тривав 10 хвилин.