Марсохід NASA Mars 2020 Perseverance розпочав пошуки ознак давнього життя на Марсі.

Космічний апарат аналізує гірські породи за допомогою рентгенівських променів та ультрафіолетового світла.

За словами головного дослідника PIXL в NASA Ебігейл Олвуд, рентгенівський прилад марсохода під назвою PIXL показав себе дуже добре під час випробувань. Прилад розташований на кінці руки шестиколісного апарату, а рентгенівські промені здатні визначити навіть склад марсіанського пилу.

– Ми провели кращий аналіз складу марсіанського пилу ще до того, як побачили камінь, – сказала Олвуд.

Perseverance вивчає поверхню кратера озера Езеро, де була вода мільярди років тому. Кратер давно вже висох, і тепер марсохід пробирається через його червоне дно.

Шестиколісний апарат NASA використовує ультрафіолетовий лазер для визначення деяких мінералів у породі. Теоретично, це може допомогти з’ясувати походження кратера.

Ці дані здатні розповісти про історію утворення та течії води на Червоній планеті.

Марсохід Perseverance здійснив посадку на Марс 18 лютого 2021 року, і його головна мета – дослідження кратера Езеро.

За час перебування на Червоній планеті він має подолати 15 км поверхні кратера. Perseverance встиг отримати кисень з атмосфери Марса за допомогою експериментального приладу.

Роверу також вдалося зробити знімок зоряного неба.