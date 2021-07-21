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Факти / Lifestyle / Космос
Микола Олефіренко |

Марсохід Perseverance від NASA розпочав пошуки позаземного життя

Марс

Марсохід NASA Mars 2020 Perseverance розпочав пошуки ознак давнього життя на Марсі.

Космічний апарат аналізує гірські породи за допомогою рентгенівських променів та ультрафіолетового світла.

За словами головного дослідника PIXL в NASA Ебігейл Олвуд, рентгенівський прилад марсохода під назвою PIXL показав себе дуже добре під час випробувань. Прилад розташований на кінці руки шестиколісного апарату, а рентгенівські промені здатні визначити навіть склад марсіанського пилу.

– Ми провели кращий аналіз складу марсіанського пилу ще до того, як побачили камінь, – сказала Олвуд.

Perseverance вивчає поверхню кратера озера Езеро, де була вода мільярди років тому. Кратер давно вже висох, і тепер марсохід пробирається через його червоне дно.

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Шестиколісний апарат NASA використовує ультрафіолетовий лазер для визначення деяких мінералів у породі. Теоретично, це може допомогти з’ясувати походження кратера.

Ці дані здатні розповісти про історію утворення та течії води на Червоній планеті.

Марсохід Perseverance здійснив посадку на Марс 18 лютого 2021 року, і його головна мета – дослідження кратера Езеро.

За час перебування на Червоній планеті він має подолати 15 км поверхні кратера. Perseverance встиг отримати кисень з атмосфери Марса за допомогою експериментального приладу.

Роверу також вдалося зробити знімок зоряного неба.

Джерело: NASA

Фото: Unsplash

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