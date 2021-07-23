Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) і корпорація Boeing схвалили тестовий політ космічного корабля CST-100 Starliner до Міжнародної космічної станції (МКС) 30 липня.

Напередодні корабель зазнав деяких змін для вирішення проблеми з програмним забезпеченням, що стала причиною часткового провалу польоту під час першого тесту Starliner в грудні 2019 року.

Корабель пройшов численні випробування, доопрацювання і ремонт системи стикування.

Носову частина CST-100 Starliner була оснастили захисною обшивкою, що схожа на ту, що використовується на кораблі компанії SpaceX Dragon Endeavour.

За підсумками перевірок було оголошено, що CST-100 Starliner відправиться до МКС о 14:53 за Східним тихоокеанським часом (01:53 за Києвом) 30 липня.

Приблизно за добу після запуску космічний корабель пристикується до переднього порту модуля Harmony, що знаходиться на МКС.

Порт, який займе CST-100 Starliner, був звільнений кораблем Crew Dragon 21 липня, де знаходилися астронавти NASA Шейн Кімброу і Меган Макартур, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хошіде і астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке.

В ході місії OFT-2 будуть перевірять різні здатності Starliner – запуск, стикування, повернення в атмосферу Землі і приземлення в пустелі на Заході США.