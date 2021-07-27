Голова американської приватної аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос запропонував керівнику NASA Біллу Нельсону не виплачувати компанії $2 млрд в обмін на участь Blue Origin в програмі польоту на Місяць.

Про це повідомляється у відкритому листі Безоса до NASA.

– Blue Origin заповнить дефіцит бюджетного фінансування програми щодо розробці системи висадки людини на Місяць, відмовившись від усіх виплат (з боку NASA – Ред.) на протязі наступних двох фіскальних років на суму аж до $2 млрд, щоб програма повернулася в потрібне річище прямо зараз. Ця пропозиція – не тимчасова відстрочка, а повна відмова від цих виплат, – йдеться в листі.

Натомість Blue Origin просить NASA укласти угоду на створення модуля, який доставлять на Місяць. Витрати на розробку, які складуть близько $1 млрд, Blue Origin також зобов’язується взяти на себе.

У вересні 2019 року NASA звернулася до приватних компаній з пропозицією взяти участь в конкурсі на програму системи висадки людини на Місяць у 2024 році. Компанія SpaceX Ілона Маска тоді отримала цей контракт, але в Blue Origin намагалися оскаржити це рішення.

Проект має на меті NASA безпечного відправлення людини на Місяць і повернення на Землю у 2024 році.

Політ Безоса в космос

Раніше Джефф Безос відправився в космос на кораблі New Shepard своєї компанії.

Ракета New Shepard злетіла 20 липня о 16.30 за київським часом з космодрому в Техасі. Пасажирська капсула з Безосом і ще трьома людьми успішно приземлилася через 10 хвилин недалеко від космодрому після польоту на ракеті.