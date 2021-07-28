Практично нестерпна спека і вологість зробили змагання на Олімпійських іграх в Токіо важкими, але розростання міста тільки погіршує ситуацію. Цей феномен назвали ефектом міського тепла, а карту Токіо опублікувало NASA.

На фото можна помітити, наскільки жарко зараз у Токіо.

Підвищена температура погіршує умови для спортсменів і жителів.

За даними експертів, це можуть бути найспекотніші Олімпійські ігри в історії. З початку ігор температура повітря вже досягла 34 градусів за Цельсієм.

Крім високих температур, асфальт і високі будівлі утримують тепло, нагріваючи повітря ще сильніше. Єдиний порятунок – величезна кількість рослин, які дозволяють місту охолонути.

Вчені можуть оновлювати теплову карту прямо з космосу – супутники NASA спеціально відстежують температуру поверхні Землі.

– Тут дуже жарко, але і волого. Будинки і асфальт поглинають тепло, і воно залишається там в пастці, – заявив 24 липня сербський тенісист Новак Джокович.

Статистика NASA не припиняє дивувати – з 1900 року середня температура в Токіо піднялася приблизно на 2,86 градуса за Цельсієм.

27 липня до Токіо наблизився потужний тайфун Непартак. Через негоду в Токіо скасували всі авіарейси. Змагання на Олімпійських іграх, які повинні були відбутися просто неба 27 липня, перенесено.

Фото: NASA, Unsplash