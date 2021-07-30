Астрономи вперше виявили світло, що виходить з іншого боку чорної діри. Це ще раз доводить правоту Альберта Ейнштейна і його теорій.

Вчені виявили ряд світлових відлунь під час досліджень рентгенівських випромінювань. Сигнал був отриманий від чорної діри на відстані 800 млн. світлових років.

Ці світлові спалахи відрізняються розмірами та кольором від тих, які випромінювалися з передньої частини чорної діри.

Вчені з’ясували, що дивне світло випромінює надмасивна чорна діра, яка спотворює простір і час.

– Ця чорна діра викривляє простір, світло і закручує навколо себе магнітні поля, – розповів науковий співробітник Інституту астрофізики елементарних частинок і космології ім. Кавлі Ден Уілкінс.

Теорія відносності Ейнштейна описує, як масивні об’єкти можуть деформувати тканину Всесвіту.

Це не перший випадок, коли астрономи помітили чорну діру, що спотворює світло, що називається гравітаційним лінзуванням, але вперше вони побачили світлові відлуння з області за чорною дірою.

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Тепер вчені займуться більш детальним вивченням цього космічного явища.

Раніше вчені зафіксували найбільший за чотири роки спалах на Сонці. Така сонячна активність викликала тимчасові збої радіозв’язку на Землі. Їй присвоїли найвищий клас активності – X1.