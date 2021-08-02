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Факти / Lifestyle / Космос
Микола Олефіренко |

Hubble сфотографував спіральну галактику в сузір’ї Годинник

Hubble

Космічний телескоп обсерваторії Hubble зробив фотографію спіральної галактики IC 1954. Про це йдеться на сайті обсерваторії.

Hubble

Цей космічний об’єкт розташований приблизно за 45 млн світлових років від Землі в сузір’ї Horologium (Годинник). Галактика має яскраву центральну частину, а також спіральні рукави, які складаються з пилу.

Телескоп Hubble спостерігав за групами молодих зірок у довколишніх галактиках в ультрафіолетовому та оптичному діапазоні довжин хвиль. Наземний телескоп збирав дані про диски зореутворення та хмар холодного газу.

Завдяки зібраним даними з двох телескопів вченим вдалося побачити зв’язок між зірками та хмарами холодного газу.

Космічний телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990. За час перебування в космосі він зробив вченим мільйони знімків, які допомагають дізнатися про Всесвіт набагато більше.

Телескоп назвали на честь астронома Едвіна Хаббла. Він є спільним проектом NASA і Європейського космічного агентства, які разом вивчають космос і діляться даними.

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Джерело: EsaHubble

Фото: Unsplash, EsaHubble

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