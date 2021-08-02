Космічний телескоп обсерваторії Hubble зробив фотографію спіральної галактики IC 1954. Про це йдеться на сайті обсерваторії.

Цей космічний об’єкт розташований приблизно за 45 млн світлових років від Землі в сузір’ї Horologium (Годинник). Галактика має яскраву центральну частину, а також спіральні рукави, які складаються з пилу.

Телескоп Hubble спостерігав за групами молодих зірок у довколишніх галактиках в ультрафіолетовому та оптичному діапазоні довжин хвиль. Наземний телескоп збирав дані про диски зореутворення та хмар холодного газу.

Завдяки зібраним даними з двох телескопів вченим вдалося побачити зв’язок між зірками та хмарами холодного газу.

Космічний телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990. За час перебування в космосі він зробив вченим мільйони знімків, які допомагають дізнатися про Всесвіт набагато більше.

Телескоп назвали на честь астронома Едвіна Хаббла. Він є спільним проектом NASA і Європейського космічного агентства, які разом вивчають космос і діляться даними.

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Джерело: EsaHubble

Фото: Unsplash, EsaHubble