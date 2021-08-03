Компанія Porsche SE повідомила про інвестування німецького космічного стартапу Isar Aerospace, якому вдалося залучити $75 млн нового капіталу. Головна мета проекту – створення ракети для доставляння легких вантажів на навколоземну орбіту.

Isar Aerospace стане повноцінним конкурентом компаніям SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic.

І хоча Blue Origin і Virgin Galactic сконцентрували свою увагу на космічному туризмі, цей стартап створений для корисніших цілей.

– Доступ до космосу стане ключовим фактором для інновацій у традиційних галузях, а також для нових революційних технологій, – заявив керівник Porsche SE Лутц Мешке.

Компанія підтримала Isar Aerospace для задоволення попиту на послуги з доставляння цінного вантажу на навколоземну орбіту. У список можливих доставлень можуть увійти навіть харчові продукти для екіпажу МКС та супутники.

Компанія Isar Aerospace працює над ракетою Spectrum, що складається з двох ступенів. Ракета має максимальне навантаження в 1 тис. кг. Випробувальні польоти заплановані на 2022 рік.

Джефф Безос вирішив піти ще далі – глава Blue Origin планує разом з NASA колонізувати Місяць. Ціль проекту NASA – безпечно відправити людину на Місяць і повернути на Землю у 2024 році. Безос готовий взяти на себе витрати зі створення модуля для екіпажу.

Джерело: Financial Times

Фото: IsarAerospace