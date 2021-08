Ілон Маск поділився фотографіями ракети Starship і транспортування двигунів Super Heavy.

Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84

SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship – космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.

Раніше Ілон Маск показав частину Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor.

All 6 engines mounted to first orbital Starship pic.twitter.com/l5QnQRSg3D

— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2021