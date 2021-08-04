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Факти / Lifestyle / Космос
Микола Олефіренко |

Ілон Маск показав 120-метрову ракету Starship: орбітальний політ не за горами

SpaceX

Ілон Маск поділився фотографіями ракети Starship і транспортування двигунів Super Heavy.

SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship – космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.

Раніше Ілон Маск показав частину Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor.

Його висота – близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту в 121 м.

SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас. Потім ракета-носій відокремиться у повітрі приблизно через три хвилини після початку польоту і здійснить посадку на баржі в Мексиканській затоці.

Після успішної посадки та огляду експертами ця частина ракети може використовуватися повторно. Багаторазові ракетні технології – ключ до зниження витрат на освоєння космосу.

У випадку вдалих тестувань Super Heavy ракета буде готова до орбітальних подорожей. Маск планує здійснити повноцінний політ найближчими місяцями.

Кілька прототипів Starship успішно здійснили керовану посадку на початку цього року. Цей успіх знаменує собою віху в удосконаленні розробки багаторазових космічних апаратів для перевезення екіпажу і вантажів під час міжпланетних польотів.

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Джерело: Ілон Маск

Фото: Unsplash

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