NASA вдалося записати звуки, які виходять від червоних зірок, що пульсують. Ці космічні тіла перебувають на ранній стадії їхнього життя.

– Ви слухаєте дані за 13 млрд років. Галактики на цьому зображенні представлені в звуці! Ми чуємо ноту галактики кожен раз, коли вона випускала світло, зафіксоване на цьому зображенні. Звук також залежить від відстані між космічним тілом і телескопом Hubble, – повідомила NASA в своєму Instagram під звуковою доріжкою.

Публікація стрімко набрала популярність – вона зібрала сотні тисяч переглядів і безліч коментарів. Користувачі соціальних мереж шоковані, коли сприймають всесвіт за допомогою звуків.

Космічне агентство збирало дані за допомогою декількох космічних телескопів, а потім перетворило їх на звуки. Ця інформація також пройшла ультразвукову обробку.

NASA також займається дослідженнями у межах Чумацького Шляху. Раніше агентство показало, як виглядало Сонце мільйони років тому.

Космічний телескоп Hubble радує NASA унікальними фотографіями. Раніше він зробив фотографію спіральної галактики IC 1954 в сузір’ї Horologium (Годинник). Галактика має яскраву центральну частину, а також спіральні рукави, які складаються з пилу. Цей космічний об’єкт розташований за 45 млн світлових років від Землі.